“الوحدة” يعود لسكة الانتصارات من بوابة “أبها”

نجح فريق الوحدة في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربعة الماضية بعد تغلبه خارج قواعده على مضيفه فريق أبها بهدفين مقابل هدف، عصر يوم الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة 18من دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة “جولة يوم التأسيس”.