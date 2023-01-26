الوحيد في العالم.. فندق يتيح لنزلائه النوم في دولتين بنفس الوقت (فيديو)

في سابقة من نوعها، يمنح أحد الفنادق الواقعة على الحدود الفرنسية السويسرية إمكانية اختيار الدولة التي تنام فيها أو النوم بدولتين في آن واحد.

ويقع فندق “ألبيريس فرانكو-سويس”، الذي يُسير عائليا؛ في قرية صغيرة فوق جبال “جورا” على الحدود الدولية الفاصلة بين فرنسا وسويسرا.

ويتواجد نصف الفندق تقريبًا في فرنسا، والنصف الآخر بسويسرا، مع غرفة منقسمة بين الدولتين، يتواجد بها خط دولي غير مرئي يمر عبر الحمّام، والسّرير، ووفقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن هذا يعني أن ينام النزيل ورأسه في سويسرا، ورجليه في فرنسا.

ونتج موقع الفندق عن “معاهدة دابس” في عام 1862، والتي اتّفقت فيها فرنسا وسويسرا على تبادل إقليمي صغير للسّماح بسيطرة فرنسيّة كاملة على طريق استراتيجي قريب.

ونصّت المعاهدة على بقاء أي مبانٍ موجودة على طول الحدود في مكانها، وهو أمر استغلّه رجل أعمال محلّي لفتح متجر للاستفادة من التجارة عبر الحدود، وتبع ذلك افتتاح الفندق في عام 1921.