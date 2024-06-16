الوزير الفضلي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمّن معاليه الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة قيادةً وشعبًا؛ لخدمة ضيوف الرحمن من كل أنحاء العالم، وعدَّ ذلك شرفًا عظيمًا لبلادنا الحبيبة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة –أيدها الله-، ويديم على مملكتنا عزها وأمنها وازدهارها، وأن تعود هذه المناسبة على الأمة الإسلامية وهي تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.