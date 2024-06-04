الوزير الفضلي يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على تحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية

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رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.

وأكد الوزير الفضلي بأن هذا القرار يأتي في إطار دعم القيادة الرشيدة بهدف دعم وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأضاف معاليه أن هذا القرار السخي سيكون له أثر إيجابي كبير على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، حيث سيسهم في خفض التكلفة على المستوردين وتشجيعهم على زيادة الإمدادات وتلبية الطلب المحلي بأسعار معقولة للمستهلكين.

وأشار معاليه إلى أن هذا القرار سيعزز كذلك من تنافسية المنتجات الحيوانية المحلية، ويسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يحقق الأمن الغذائي ويدعم جهود التنمية المستدامة، وتحسين جودة الإنتاج وزيادة الكميات المتوفرة في السوق المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.