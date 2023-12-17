“الوسابي” تقوّي “الذاكرة”

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تُعد الوسابي عشبة آسيوية شهيرة وتُعرف باسم “الفجل الياباني”، وتضاف عادةً إلى طبق السوشي كنوع من البهارات لتميزها بنكهة قوية؛ حيث أوصى الخبراء مؤخراً بتناولها لما لها من فوائد عديدة أبرزها تقوية الذاكرة.

وأكدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة “توهوكو” اليابانية، ونشرتها دورية “Nutrients” العلمية، فائدة الوسابي لتقوية الذاكرة والإدراك بشكل عام؛ لاحتوائها على مادة كيميائية حيوية تعرف باسم 6-MSITC.

وأجرى المشاركون بالدراسة اختبارات مصممة لقياس 4 مجالات من الوظيفة الإدراكية خلال 12 أسبوعًا، بما في ذلك الذاكرة العاملة والانتباه وسرعة المعالجة والذاكرة العرضية، والتي تحسنت بنسبة 18% خلال هذه الفترة القصيرة.