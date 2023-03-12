الوطنية للإسكان: أكثر من 33 شركة محلية تدعمها منصة “مواد” للمحتوى المحلي

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جاءت منصة “مواد” من الوطنية للإسكان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات التي تثمر في بناء مجتمعات سكنية عصرية، وهي منصة إلكترونية تسهّل عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع المصانع وموردي المواد وتقنيات البناء، وتستهدف خدمات المنصة الإلكترونية عدة مواد بناء منها: الرخام، التيرازو، السيراميك، الأبواب الداخلية، نوافذ الألمنيوم، الخرسانة الجاهزة، العزل وتقنيات البناء، حيث يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين؛ بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، كما توفّر المنصة خيارات متعددة لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية خاصة لمشاريع الوطنية للإسكان، مما سيعزز الإمكانات المحلية ويرفع الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وفي يناير من العام الجاري أسهمت المنصة بدعم وتعزيز المحتوى المحلي، وذلك من خلال توقيع 22 اتفاقية بقيمة 4 مليارات ريال مع مجموعة من المصانع والشركات المحلية في إطار دعم المصانع و هم: شركة الخزف السعودي، وشركة المديفر، وشركة رأس الخيمة، والشركة العربية للبلاط (أرتيك)، وركاز العالمية للاستثمار، وشركة فازة، وشركة القريشي، وشركة شهامة الخليج، ومصنع ألفا للأبواب الخشبية، وعمران نجد (أوميكس)، وشركة بيت الإباء، ومصنع الحصان للألمنيوم، والحلول المتكاملة للأبواب، ومصنع بوخمسين الصناعية، وشركة الزامل، وشركة غلاس هوم السعودية، وإعمار المدينة، وشركة مصنع إعمار الشريف للخرسانة الجاهزة، وشركة تكوين الراجحي، كما أبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة (كونيكس) المتخصصة في توفير حلول للتصاميم الهندسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال الربع الأول من عام 2023 أتاحت المنصة العديد من الفرص لتوقيع الاتفاقيات مع المصانع المحلية والموردين لمواد البناء، إضافة إلى توفير فرص تعاون مع مصانع وموردي تقنية البناء، حيث بدأت المنصة بالشراكة مع 19 شركة لتصبح اليوم أكثر من 33 شركة محلية بانضمام مجموعة من الشركات، وهم: شركة ألفا الصناعية، وشركة سعودي إعمار، ومصنع المدينة للخرسانة، ومصنع عبر الخليج، وشركة ياسركو للخرسانة الجاهزة، وشركة الصناعات الأسمنتية المحدودة (سيمنتكس)، وشركة تلاد للمنتجات الأسمنتية، ومصنع جرين، ومصنع الردادي وشريكه للمنتجات الأسمنتية، ومصنع تعمير ستيل، وذلك للمساهمة الفعالة في تخفيض قيمة الوحدات السكنية وزيادة نسبة تملك الأسر، من خلال توفير مواد بناء بأسعار منافسة وبجودة عالية.

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%، والسعي المستمر في دعم المحتوى المحلي من خلال تمكين القطاع الخاص، ودعم الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية التي تُساهم في نمو اقتصاد الوطن.