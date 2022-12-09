الوطنية للإسكان تسلم أكثر من 14 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين في 6 مدن حول المملكة

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أعلنت الوطنية للإسكان عن تسليم 1855 أسرة مسكنها الأول خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2022، وذلك في 6 مدن وهي: الرياض وجدة والدمام والخبر والأحساء بالإضافة إلى الطائف وذلك بالشراكة مع المطوريين العقاريين ليصل إجمالي التسليمات منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي إلى أكثر من 14 ألف وحدة سكنية تم تسليمها.

وتهدف الوطنية للإسكان إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم الخيارات السكنية فيمجتمعات حيوية تحقق جودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص، تحقيقًا لإستراتيجيتها في زيادة المعروض العقاري وتوفير حلول سكنية وتمويلية تسرع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

كما تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأساليب البناء الحديث وبتصاميم مميزة تتوزع في مناطق المملكة، لتوفّر مجتمعات سكنية عصرية متكاملة الخدمات والمرافق، وفق المعايير العالمية التي تعزز جودة الحياة لساكنيها وبأسعار مناسبة.

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.