الوطنية للإسكان تسلم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بنهاية مايو 2030 بالشراكة مع المطورين العقاريين

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واصلت الوطنية للإسكان استراتيجيتها وخططها في زيادة نسبة التملك ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة بإعلانها تسليم 25 ألف أسرة مسكنها الأول في نهاية مايو من العام الجاري 2023، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين ، وتتوزّع في 11 مدينة في المملكة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الأحساء، القطيف، خميس مشيط، الطائف، بالإضافة إلى ينبع، وذلك في 48 مشروعًا سكنيًا بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ ليستفيد منها أكثر من 125 ألف نسمة.

وتهدف الوطنية للإسكان إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، وذلك ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص، تحقيقًا لاستراتيجيتها في زيادة المعروض العقاري وتوفير حلولٍ سكنية وتمويلية وخدمات إلكترونية تثري القطاع ومستفيديه، وتسرّع من وتيرة تملك الأسر السعودية لمساكنها.

كما تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأساليب البناء الحديث وبتصاميم متنوعة تغطي معظم مناطق المملكة، وبأسعارٍ تتناسب مع القدرات الشرائية، لتوفّر مجتمعات سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية، وتحقق أعلى معايير جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات، تعمل بشكل مستمر مع شركائها المطورين العقاريين على الارتقاء بالقطاع العقاري، وتقديم حلولاً سكنية بخيارات متنوعة تُسهم في تعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك في إطار سعيها في تنمية المعروض العقاري والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.