الوطنية للإسكان تطرح شققاً سكنية في ضاحية خزام بأسعار مدعومة تبدأ من 250 ألف ريال

المناطق_واس

وقعّت الوطنية للإسكان 6 اتفاقيات شراكة بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين لتطوير وتنفيذ أكثر من 2300 شقة سكنية، بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال بعد الدعم في ضاحية خزام بمدينة الرياض، والتي تأتي بمساحات تتراوح ما بين 125 – 299 متراً مربعاً، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان المهندس إيهاب الحشاني والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي.

وتتضمن الاتفاقيات تطوير 6 مشاريع سكنية داخل ضاحية خزام مع كلٍ من شركة أسس العقار والتي ستطور 772 وحدة سكنية في مشروع أسس هاوسنق، وشركة الرمز للعقارات والتي ستطور 521 وحدة سكنية في مشروع جوهرة الرمز، وشركة طراز العربية حيث ستطور 286 في مشروع نسيم خزام، وشركة دار للتطوير العقاري وستطور 270 وحدة سكنية في مشروع دار خزام وشركة محمد ومصعب عبد الله العجلان الاستثمارية والتي ستطور 261 وحدة سكنية في مشروع خزام ريفيرا. بالإضافة إلى شركة الرائم للتطوير العقاري والمقاولات والتي ستطور 200 وحدة سكنية في مشروع عوالي النرجس،

وتهدف الاتفاقيات إلى زيادة المعروض العقاري السكني وتوفير خيارات سكنية متنوعة للأسر السعودية، وتهيئة البيئة المناسبة وفق أعلى المواصفات العالمية التي ترتقي بمعايير جودة الحياة والاستدامة، وتأتي امتدادًا للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وبما يعود بالنفع كذلك على قطاع التطوير العقاري ويعزز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوطنية للإسكان للراغبين في تسجيل اهتمامهم زيارة الرابط https://nhc.sa/ar/khuzam-suburb ، حيث سيتم الإعلان قريبًا عن إتاحة الوحدات السكنية في تطبيق سكني ومركز سكني الشامل في مدينة الرياض، يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.