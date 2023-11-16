“الوطنية للإسكان” تُبرم مذكرة تفاهم مع شركة سيتيك الصينية لتوطين صناعة مواد البناء ودعم سلاسل الإمداد

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أبرمت الشركة الوطنية للإسكان NHC اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة سيتيك الصينية، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة لوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي.

ووقع المذكرة من جانب “الوطنية للإسكان” المدير العام لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال المهندس معن سليمان العثيمين، فيما وقعها من جانب شركة سيتيك المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط للشركة لي شينيق.

وتأتي مذكرة التفاهم لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مزودي الخدمات في مجال مواد البناء، وجميع عناصر سلاسل الإمداد المرتبطة بالتطوير العقاري وتحقيق الأهداف المشتركة، عبر إنشاء مناطق خدمات لوجستية وصناعات لمواد البناء في مدينتي الرياض وجدة، الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين في الصناعات والوظائف بمنظومة التطوير العقاري، وتفادي المخاطر المتعلقة في سلاسل الإمداد، حيث تسهم المذكرة في خفض تكاليف إنشاء الوحدات ورفع مستوى الجودة وتسليم الوحدات وفق التوقيت الزمني المخطط له.

وتعد المذكرة نتاجًا لما وُقّع مؤخرًا مع شركة سيتيك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان إلى معرض الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين، حيث سيخدم المشروع قطاع التشييد والبناء في المملكة وسيُسهم في تحقيق تطور كبير في القطاع العقاري.

وتعد شركة CITIC الصينية للإنشاءات التابعة لمجموعة CITIC Group الصينية، شركةً رائدة من بين أكبر 250 شركة إنشاءات دولية، كما تعد مقاولًا عالميًا يقدم خدمات إنشائية وهندسية شاملة، حيث سيُثمر التعاون في توسيع خطوط الإنتاج لخدمة السوق السعودي بحزمة حلول متكاملة تحقق الاستدامة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، التي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.