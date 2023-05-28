“الوطني للرقابة على الالتزام البيئي” يعيّن “المطرفي” متحدثًا رسميًّا

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أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قراراً يقضي بتعيين المدير التنفيذي للإعلام والتواصل المؤسسي سعد بن بخيت المطرفي متحدثاً رسمياً للمركز.

وتأتي هذه الخطوة انفاذاً لقرار مجلس الوزراء 209 بتعيين متحدثين رسميين للجهات الحكومية في مقراتها الرئيسة، لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وهو ما يسهم في تعزيز العمل الإعلامي للمركز، ورفع مستوى التواصل مع المستفيدين من خدماته، وتوعيتهم بدوره بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة به.

ويعد المطرفي أحد الكفاءات السعودية في الإعلام إذ تمتد خبرته لأكثر من عشرين عاماً، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية، أبرزها منصب المدير التنفيذي لإدارة الإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمدير المكلف لمكتب قناة العربية في السعودية.

وبدأ المطرفي صحفياً في عرب نيوز عام 1999م، تدرج بعدها في سلم الصحافة وعمل مستشاراً إعلامياً في العديد من الجهات الحكومية، ومدرباً متخصصاً في مجال الإعلام، قدم خلال مسيرته الكثير من الدورات الإعلامية داخل المملكة.