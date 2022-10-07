الوفيات بين كبار السن تتزايد في إنجلترا.. ما السر؟

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شهدت إنجلترا في 2022 أعلى عدد للوفيات التي تزيد عن المعدلات المتوقعة، جراء الموجات الحارة منذ بدء توثيقها في السجلات عام 2004.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا، الجمعة إن، ذلك جاء بعد صيف قائظ شهد ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويستخدم العلماء مصطلح “الوفيات الإضافية”، الذي صار مألوفا خلال جائحة كورونا، لوصف الوفيات الزائدة عن العدد المُلاحَظ عادة في وقت معين من العام.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان إن إنجلترا سجلت 2803 حالات وفاة إضافية بين من بلغوا سن الخامسة والستين أو أكثر خلال الموجات الحارة في صيف هذا العام، ويُحتمل أن يكون السبب هو المضاعفات الناجمة عن الحر الشديد. وتستبعد الأرقام الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وسجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، والتي تجاوزت 40 درجة مئوية بقليل، في شرق إنجلترا يوم 19 يوليو/ تموز.

وقالت الوكالة إن حوالي ألف حالة وفاة إضافية بين من تخطوا الخامسة والستين سُجلت بين يومي 17 و20 يوليو/ تموز، بينما سُجلت في 8-17 أغسطس/ آب حالات وفاة زائدة تُقدر بنحو 1458.

وأظهر تحليل جديد أن الوفيات في إنجلترا وويلز التي حدثت خلال موجات الحر هذا الصيف كانت أعلى بنسبة 6٪ من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

وقعت 56303 حالة وفاة خلال 5 فترات من الطقس الحار بين منتصف يونيو/ حزيران وأواخر أغسطس/ آب، و3271 حالة وفاة أعلى من المتوسط ​​طويل الأجل، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS).

وقالت سارة كول، رئيسة قسم تحليل الوفيات في مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا: “خلال فصل الصيف في المملكة المتحدة درجات الحرارة قياسية، كانت هناك زيادة في الوفيات. ومع ذلك ، فقد أعقب هذه الارتفاعات حول الأيام الحارة فترات معدل وفيات أقل من المتوسط”.