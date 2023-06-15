الوكالات النسائية برئاسة شؤون الحرمين تجنِّد جميعَ الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام

المناطق_واس

سخَّرت الوكالات النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الإمكانات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام؛لرفع مستوى جاهزية الخدمات المقدمة،وفق خطط تشغيلية متكاملة؛لتسهيل أداء المناسك والعبادات في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشئون النسائية بالمسجد الحرام ندى بنت عبدالله المالكي،أن الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية بدأت باستقبال طلائع وفود حجاج بيت الله الحرام والإسهام في عملية التفويج بكل يسر وسهولة بدءًا من الساحات الخارجية والقيام بعملية تنظيم وترتيب الصفوف داخل المصليات،واستقبال القاصدات والترحيب بهن بعدة لغات،والإشراف على المرافق الخارجية من خلال مضاعفة عدد مرات التعقيم والغسلات،وتوفير عبوات ماء زمزم، إلى جانب الإشراف على الحافظات من حيث نظافتها وتعبئتها.

وأفادت أن الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود النسائية تعمل على تجهيز المصليات لاستيعاب أعلى طاقة من الكثافات البشرية وتوزيع القوى البشرية على مدار ٢٤ ساعة للقيام بمهام التنظيم وإدارة الحشود وتوجيه القاصدات داخل المصليات وإلى المطاف والمسعى بكل كفاءة ومهنية من خلال كوادر نسائية مؤهلة وبمشاركة مع الجهات التكاملية والفرق التطوعية، كذلك القيام بمهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة،وتقديم التوجيه المكاني المخصص والإرشاد الديني كتسوية الصفوف وإنهاء الملحوظات الشرعية في المصليات، والإجابة عن الاستفسارات والحد من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود بإشراف متواصل وتنفيذي من قبل القيادات النسائية.

وأبانت أن الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية تواصل تقديم خدماتها لموسم حج 1444هـ بحزمة من الخدمات والبرامج والمبادرات المختلفة،وتؤكد أهمية تكثيف دورها وجهودها ميدانيًّا باللغات المختلفة من خلال توزيع المترجمات على مداخل المصليات النسائية وبالقرب من الأبواب الرئيسة والقيام بترجمة الحلقات التصحيحية، وكذلك تقديم الترجمة التحريرية والفورية من خلال مبادرة ” بلغتكم”؛لتمكين القاصدات من سماع الخطب مترجمة باللغات المختلفة بالتعاون مع الشطر الرجالي مع مساندة جميع الكيانات النسائية ميدانيًّا باللغات وتفعيل الخط الساخن، وأيضًا تفعيل المبادرات والمشاريع الخاصة بموسم حج عام 1444هـ بعدة لغات كالإنجليزية -الأوردية -الأوزبكية -الفارسية – التركية.

وأضافت ندى المالكي،أن الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية تنتهج نهجًا رائدًا؛لتحظى الزائرات بجو إيماني ينتشر فيه عبق الراحة والطمأنينة والأمان،حيث تحرص مقرأة الكتاب والسنة النسائية على تصحيح وتلقين قراءة القرآن وطرق التثبت والمراجعة ومتابعة حفظ قاصدات بيت الله الحرام، وتوجيههن بآداب القراءة وآداب المصحف، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين عبر إقامة حلقات لتصحيح التلاوة والحفظ بمختلف القراءات داخل المصليات وتسخير الكفاءات البشرية لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة التي من أبرزها تغطية وإنهاء الملحوظات الدينية والعقدية، وتصحيح صفة الوضوء والصلاة،وتذكيرهن بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة، ونشر “الباركودات” الخاصة بالإفتاء وبإصدارات الرئاسة على القاصدات للاستفادة منها؛ مثل: كتاب الدعاء وصفة الحج والعمرة.

وأشارت إلى أن وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية تعمل على استقبال الفرق التطوعية المشاركة في موسم الحج لعام ١٤٤٤ هـ وتنظيمها وتحديد مواقعها وتوزيعها وتقديم العديد من الخدمات للقاصدات من ذوي الإعاقة؛تتضمن تهيئة المصليات المخصصة وأماكن محددة في المصليات العامة،بالإضافة إلى الإسهام في رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية احتواء وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم الفكرية والسمعية والبصرية والحركية، وتقديم البرامج العلمية،والتعريف بالخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، وتسخير الإمكانيات كافة؛لتسهيل وتوفير الراحة للمسنات وكبيرات السن من قاصدات بيت الله الحرام في المصليات المخصصة، بالإضافة إلى تعليم القاصدات من الصغيرات بالأحكام الشرعية والسنن المستحبة وقصص الأنبياء التي تعمل على تغذية مُخيلة الأطفال بمنظومة من القيم الدينية،وذلك عبر وسائل تعليمية مختلفة.