الوكيل المساعد للتطوير الصناعي يكشف فوائد مبادرة تطوير “سلاسل الإمداد”.. فيديو

كشف الدكتور أحمد الزوازي، الوكيل المساعد للتطوير الصناعي، أن مبادرة تطوير “سلاسل الإمداد” تهدف إلى المساهمة في الناتج المحلي بأكثر من مليار ريال.

وقال الزوازي في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: “المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على سلاسل الإمداد الصناعية، وهو منصة ممتازة للتعاون ما بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين الراغبين في الاستثمار”.

وأضاف: “هي مبادرة من أحد مبادرات رؤية 2030 ضمن برمناج ندلب، وتستهدف المباردة تطوير بالشراكة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في القطاع كذلك توفر عدد كبير من الإمكانيات وأهمها توفير المعلومة”.

وأكمل: “تستهدف المبادرة تحليل 9000 منتج، وهذه يوضح لنا الثغرات التي تمكن المستثمرين من هذه الفرص، ونتيجة عملنا في الوزارة استطاعنا توطين عدد من الفرص الإستثمارية والتي تتعدى قيمته المليار ريال”.