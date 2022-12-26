الولايات المتحدة.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شديدة

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تسببت العاصفة الشتوية الشديدة التي ضربت الولايات المتحدة، في إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال العطلة الطويلة مطلع الأسبوع الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الملغاة، اليوم الاثنين، 2767 رحلة، ومن إجمالي الرحلات المتأخرة البالغ عددها 5319 رحلة، تأخرت 641 رحلة داخل الولايات المتحدة أو لخارجها.

ووفقاً لموقع تتبع الرحلات “فلايت أوير”، ألغت شركة “ساوث ويست إيرلاينز” 725 رحلة، فضلاً عن تأخر 103 رحلات. وتم إلغاء 1238 رحلة جوية من قبل شركة ساوث ويست أيضاً يوم الجمعة الماضي.

وألغت شركة “تشاينا إيسترن إيرلاينز” 596 رحلة، والتي تصل إلى 32% من إجمالي رحلاتها.

وبلغ إجمالي الرحلات الملغاة لشركة طيران “دلتا” 247 رحلة إلى جانب تأخير 69 رحلة، كما ألغت شركة “يونايتد إيرلاينز” 84 رحلة، وألغت خطوط طيران “ألاسكا” 79 رحلة.

وأثرت العاصفة الشتوية المميتة في أكثر من 200 مليون شخص وتسببت في مقتل 12 شخصاً على الأقل.