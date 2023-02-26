الولايات المتحدة.. تحطم طائرة خفيفة ومصرع طيارها

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أعلنت السلطات الأمريكية تحطم طائرة خفيفة ومصرع طيارها في أحد الموانئ بولاية ويسكونسن.

تحطمت الطائرة بعد ظهر اليوم الجمعة قرب جسر ريتشارد آي بونغ التذكاري الذي يعبر خليج سان لويس، ويربط بين مدينة دولوث في ولاية مينيسوتا، ومدينة سوبريور في ولاية ويسكونسن.

وقالت شرطة مقاطعة سان لويس في بيان صحفي إن الضحية، الذي تم تحديد هويته فقط على أنه رجل من هيرمانتاون يبلغ من العمر 52 عاما، كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.

كما جاء في البيان أنه لم تتضرر أي مبان في المنطقة جراء الحادث.

ووصف قائد شرطة المقاطعة جوردون رامزي الطائرة بأنها نموذج مصغر، وقال في تغريدة إنها كانت مغمورة جزئيا عندما وصلت الأطقم لأول مرة للبحث عن ناجين محتملين.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.