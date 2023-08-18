الولايات المتحدة تطالب بوقف القتال في نيالا بولاية جنوب دارفور السودانية

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طالبت الولايات المتحدة أطراف الصراع في نيالا بولاية جنوب دارفور والمناطق المأهولة الأخرى ، بوقف الأعمال القتالية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم : نشعر بقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي تسبب بضحايا بين المدنيين وخسائر في الممتلكات ، داعية في الوقت نفسة طرفي الصراع للوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية المدنيين.

وأضاف البيان ، أن استمرار هذه الأزمة يؤدي إلى مزيد من القتلى بين المدنيين الأبرياء، أو إصابتهم بجروح خطرة، أو فقدانهم منازلهم وقوتهم ومصدر رزقهم.