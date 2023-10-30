الولايات المتحدة تعرب عن شكرها للمملكة لاستضافتها المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن شكرها للمملكة العربية السعودية لاستضافة المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: نشكر المملكة العربية السعودية على استضافة المحادثات، كما نرحب بمشاركة “إيقاد” التي تشارك أيضاً بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي كطرف ميسر مشارك.

وتابع البيان: عقدت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) اجتماعاً جديداً خاصاً بمحادثات وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأوضح المتحدث: تشمل المحادثات على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإقرار وقف إطلاق النار، وغير ذلك من تدابير بناء الثقة والعمل على وقف دائم للأعمال العدائية، وكل ذلك تماشياً مع إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين السودانيين الصادر في 11 مايو، داعياً الطرفان إلى التعامل مع المحادثات بشكل بناء.

وشدد في بيانه على ضرورة إنقاذ الأرواح والحد من القتال وخلق مسار للخروج من الصراع عن طريق التفاوض، وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعوة الجهات الخارجية كافة إلى تجنب تأجيج الصراع.

وختم المتحدث: لقد حان الوقت لوقف العنف غير المبرر واستئناف الحكم المدني والسماح للشعب السوداني بتحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة.