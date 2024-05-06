الولايات المتحدة: نبحث رد حماس ولن ندعم عملية رفح

المناطق ـ متابعات

بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تلقت رد حركة حماس على أن تدرسه مع الشركاء خلال الساعات القادمة، أكد البيت الأبيض على الأمر نفسه.

فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الاثنين، أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على رد حماس.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل الآن على تقييم رد الحركة وبحث مضامينه.

كما تابع أن رد حماس جاء بعد مناقشات بقيادة مدير المخابرات المركزية، مشددا على أن بلاده لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح.

جاء ذلك بعدما علقت وزارة الخارجية الأميركية معلنة أنها تراجع رد حماس على مقترح الهدنة وتقيمه مع الشركاء بأقرب وقت.

وتابعت أن واشنطن لم تر خطة إنسانية ذات مصداقية ويمكن تنفيذها قبل عملية في رفح.

وشددت على أن عملية عسكرية الآن في رفح ستعرقل بشدة تسليم المساعدات الإنسانية.

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت حركة حماس في بيان، الاثنين، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أبلغ رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.