الولايات المتحدة والهند يبحثان الشراكة الاستراتيجية بينهما

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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بالعلاقة المهمة لبلاده مع الهند، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في واشنطن.

وأوضح بايدن أنه لطالما كنت أؤمن بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والهند ستكون من العلاقات الدولية المهمة، فيما قال رئيس الوزراء الهندي : “إن البلدين ملتزمان بالعمل معا من أجل الاستقرار والازدهار”.

ووقعت واشنطن خلال الزيارة على اتفاق لنقل تكنولوجيا المحركات في وقت تبدأ الهند إنتاج مقاتلات على أرضها، كما وافقت الهند على الانضمام إلى اتفاقيات أرتميس، وهو جهد متعدد الجنسيات تقوده الولايات المتحدة لإعادة البشر إلى القمر بحلول العام 2025، وسيعمل برنامج الهند الفضائي مع وكالة الفضاء الامريكية ( ناسا ) على مهمة مشتركة إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل، بحسب البيت الأبيض.

ويبحث مودي مع بايدن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة والفضاء.