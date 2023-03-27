الولايات المتحدة وبريطانيا تدينان تصعيدَ الميليشيات الحوثية في محافظات تعز ومأرب وشبوة اليمنية

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دانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، تصعيد الميليشيات الحوثية الأخيرة في محافظات تعز ومأرب وشبوة اليمنية،الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قول السفارة الأمريكية لدى اليمن – في بيان لها- “ندين التصعيد الحوثي الأخير في تعز ومأرب,الذي أدى إلى سقوط قتلى” مشددة على ضرورة توقف الحوثيين عن مفاقمة معاناة اليمنيين ودعم الحل السلمي للنزاع.

وشدَّدت السفارة البريطانية لدى اليمن – في بيان لها- على ضرورة أن يكفَّ الحوثيون عن أعمالهم الاستفزازية،وإظهار التزام حقيقي بالسلام في اليمن.