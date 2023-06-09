الولايات المتحدة وبريطانيا تطلقان شراكة اقتصادية هي الأولى من نوعها

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أطلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، مساء الخميس، شراكة اقتصادية جديدة هي الأولى من نوعها باسم “الميثاق الأطلسي”، صُممت لمواجهة التحديات الاقتصادية الحديثة، عن طريق إستراتيجيات تعاون جديدة لتعزيز قدرة الدولتين على التفاعل والعمل بشكل وثيق في القضايا الاقتصادية.

ويحدد “الميثاق الأطلسي” خطة شاملة للتعاون في مجالات التكنولوجيا، والتجارة والعلاقات التجارية، وتعزيز سلاسل الإمداد بين البلدين، وتحفيز تطوير التكنولوجيات المستقبلية، وتشجيع الاستثمار المتبادل في الصناعات.

وأعلن الجانبان، تدابير جديدة بموجب “الميثاق الأطلسي” تتضمن إطلاق شراكة نووية مدنية جديدة بين البلدين، والعمل على جسر بيانات من شأنه أن يسهل على 55000 شركة بريطانية نقل بياناتها بحرية إلى المنظمات الأمريكية المعتمدة.

وأوضحت الحكومة البريطانية في يبانٍ نشر لها أن الولايات المتحدة تعد أهم شريك تجاري بعلاقة تجارية تصل قيمتها إلى 279 مليار جنيه إسترليني سنوياً، واستثمار مشترك بإجمالي يبلغ أكثر من 1 تريليون جنيه إسترليني، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق عن 14 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات الأمريكية الجديدة في المملكة المتحدة.