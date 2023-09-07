الوهيبي : التتويجُ بلقب جائزة الملك عبدالعزيز لحفظ القُرآن الكريم شرفٌ وفخرٌ

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أبدى الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره أيوب بن عبدالعزيز الوهيبي،سعادَته العظيمةَ بالفوز بالمركز الأول، قائلاً :إن الفرحة كبيرة والمشاعر عظيمة،والتتويج بلقب جائزة الملك عبدالعزيز الدولية شرف وفخر، والشكر لله ثم لوالديّ على جهودهم ومتابعتهم إياي منذ الصغر حتى حصولي على هذه الجائزة الدولية”.

وأشار الوهيبي إلى أن المنافسة قوية لوجود متسابقين مميزين من أفضل القراء على مستوى العالم،إضافة إلى وجود محكمين دولييّن من مختلف دول العالم، مبينًا أن المهمة صعبة،وبعد توفيق الله تيسَّرت وتم الحصول على المركز الأول، مقدمًا شكرَه لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين -حفظهما الله – على رعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم وأهله.