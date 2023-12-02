اليابان تختبر الزراعة الفضائية

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أفادت وكالة «يوموري» اليابانية أن العلماء اليابانيين يعتقدون أن تجربتهم تؤكد إمكانية الزراعة على أجرام سماوية خارج كوكب الأرض، وفق «تاس».

وتمكن الأخصائيون اليابانيون من زراعة الخضروات في التربة التي تتطابق تماماً مع عينات التربة التي تم نقلها عام 2020 من كويكب ريوغو. ويعتقدون أن ذلك يؤكد إمكانية تطوير الزراعة على أجرام سماوية خارج كوكب الأرض.

وقام فريق من الباحثين من جامعة «أوكاياما» اليابانية بتحليل عينات من الرمال والصخور من الكويكب بعناية فائقة والتي كانت على وجه الخصوص، تحتوي على العديد من المواد العضوية، بما في ذلك السيليكون. وتم عزل 23 حمضاً أمينياً، بما في ذلك تلك التي تشكل البروتينات.

وبناءً على هذا التحليل، قام العلماء بإعادة إنتاج تربة الكويكب حيث نجحوا في زراعة الحنطة السوداء والخس والجرجير.

لقد ازدهرت الحنطة السوداء ووصل الخس إلى حجمه الطبيعي. وفي الوقت نفسه، لم يتمكن الباحثون بعد من زراعة العشب في التربة التي تم نقلها من القمر.

ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن تجاربهم ستساعد في تطوير التكنولوجيات التي ستفتح الطريق أمام الإمداد الذاتي بالطعام للمستوطنات التي ستنشأ على كواكب أخرى في الفضاء السحيق.