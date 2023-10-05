اليابان تسجل رقما قياسيا في حالات التغيب عن المدارس

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أظهر مسح نشرت وزارة التعليم اليابانية نتائجه الأربعاء أن رقما قياسيا بلغ 299 ألفا و48 طالبا في المدارس الابتدائية والإعدادية في جميع أنحاء اليابان تغيب لمدة 30 يوما أو أكثر في العام الدراسي 2022، مما يمثل زيادة للعام العاشر على التوالي.

ويمثل الرقم للسنة المنتهية في آذار/مارس 2023 زيادة بنسبة 1ر22% عن العام الدراسي السابق، مما يمثل قفزة بأكثر من 20% لمدة عامين متتاليين، وفقا للمسح.

كان السبب الرئيسي الذي قدمته المدارس للطلاب الذين يرفضون الحضور هو “الشعور بالخمول أو القلق” ، وهو ما يمثل 8ر51% من الإجابات، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وقالت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا إن التصورات العامة تجاه المدارس تتغير ويشعر المزيد من الأشخاص الآن أن الذهاب إلى المدرسة كل يوم لم يعد ضروريا.

وذكرت الوزارة أن جائحة “كوفيد 19” التي تسببت في أن يعيش الكثيرون أسلوب حياة أكثر عزلة اجتماعيا، كان لها تأثير كبير على الحياة المدرسية اليومية للطلاب وسلوكهم.

وبلغ عدد الطلاب المتغيبين 105 آلاف و112 في المدارس الابتدائية و 193 ألفا و936 في المدارس الإعدادية و 60 ألفا و575 في المدارس الثانوية.

وسجلت 551 ألفا و944 حالة تنمر في المدارس الابتدائية و 111 ألفا و404 حالة في المدارس الإعدادية ، و15 ألفا و568 حالة في المدارس الثانوية و3032 حالة في مدارس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ عدد حالات الانتحار بين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية 411 حالة، وهو ثاني أعلى عدد على الإطلاق.