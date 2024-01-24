اليابان يفوز على إندونيسيا 3-1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا

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فاز منتخب اليابان على نظيره إندونيسيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم علي ملعب استاد الثمامة في ختام مواجهات دور المجموعات في الأمم الآسيوية.

وسجل أهداف منتخب اليابان اياسي أويدا في الدقيقتين 6 من ضربة جزاء و 52، وأضاف جوستين هوبنر الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بينما سجل ساندى والش هدف إندونيسيا الوحيد في الدقيقة 90 والأخيرة من المباراة.

وخطف منتخب اليابان بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الرابعة حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط خلف العراق المتصدر 7 نقاط، بينما تجمد رصيد إندونيسيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وضمن منتخب اليابان التأهل بشكل مباشر الي ثمن نهائي كأس أمم أسيا رفقة العراق المتأهل سلفا من الجولة الماضية بعدما نجح العراق في اعتلاء صدارة المجموعة منفردا وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ثمن نهائى كأس آسيا.

وجاء تشكيل اليابان كتالي:

حراسة المرمى: زيون سوزوكى.

الدفاع: يوتا ناكاياما، كوكى ماتشيدا، تا كيهيرو تومياسيو، سيا ماكوما.

الوسط: ليو واتات، واتارو إيندو، كايتو ناكامورا، تاكيفوسا كوبو، ريتسو دوان.

الهجوم: أياسي أويدا.

فيما جاء تشكيل منتخب إندونسيا:

حراسة المرمى: إرناندو سوتاريادي.

الدفاع: رزقى ريدهو ، جورى أمات، ساندى والش.

الوسط: يعقوب سايوري، إيفار جينر، جوستين هوبنر، براتاما أرهان.

الهجوم: إيجاي ماولان، رافاييل سترويك، مارسيلينو فيردينان.

تنقسم المنتخبات المشاركة فى كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات فى الدور الأول، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة بشكل مباشر للدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضا للدور التالى.

تبدأ مباريات الدور الـ16 اعتبارا من 28 يناير حتى الأربعاء 31 الشهر ذاته، فى حين تُلعب مباريات دور ربع النهائى فى 2 و3 فبراير، ونصف النهائى فى 7 و8 فبراير، أما المباراة النهائية فستجرى 10 فبراير 2024، فى حين لا يوجد مباراة لتحديد المركزين الثالث أو الرابع.