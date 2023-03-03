اليابان يقلب تأخره أمام الصين إلى فوز في كأس آسيا

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قلب منتخب اليابان تأخره بهدف أمام المنتخب الصيني إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ستاد جار في طشقند، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم المقامة في أوزبكستان.

وتقدم المنتخب الصيني في الشوط الأول بهدف سجله الياباني هاياتو تاناكا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل المنتخب الياباني هدفين عن طريق ناوكي كوماتا (67 و70).

ويلتقي في المباراة الثانية بنفس المجموعة اليوم الجمعة أيضاً، السعودية مع قرغيزستان على ستاد بونيودكور، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 مارس، فيما تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا.