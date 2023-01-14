الياقوت: نصف راتب الموظف يذهب لسلة المشتريات بعد زيادة الأسعار (فيديو)

تحدث المهندس عبدالعزيز الياقوت، استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي، الزيادة التي تحدث في أسعار 500 منتج أساسي، وذلك بنسبة قد تجاوزت 28%، مقارنة ببعــض الدول المجاورة.

زيادة الأسعار

وقال عبد العزيز الياقوت في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “يا هلا” الذي يُعرض على قناة “روتانا خليجية”: “قبل 7 أيام، بجهود 120 شخصًا متطوعًا، تم إجراء أكثر من 500 زيـــارة، رصدوا من خلالها زيادة في أسعار 500 منتج أساسي، مثل الألبان والدواجن والبيض والأجبان والمنظفات”.

وأضاف، أن هذا يحدث في 8 مناطق والمحافظات ذات الزحام السكاني، وتمت مقارنتها بأســعار بعض الدول الخليجية الشقيقة، كما أننا لاحظنا أن الارتفاع في بعض تلك المنتجات تجاوز 28%، بمتوسط عام 23.5%”.

سلة المشتريات

وأكمل، أن سلة المشتريات لأسرة مكونة من والدَيْن وطفلَيْن كانت في السابق تقتص من راتب رب الأسرة 38.5%، حيث وصلت النسبة اليوم في الرياض إلى 48%، بمعنى أن نصف راتبه يذهب إلى سلة الأغذية”.

وأشار، أن الزيادة التي تحدث لبعض أسعار السلع الغذائية مستفزة، خاصة وأن مؤشرات أسعار السلع العالمية في انخفاض وذلك منذ بداية شهر ديسمبر، كما أن مبررات الشركات غير مقنعة، خاصة أن الارتفاع واضح وصريح.

استشاري في الأمن الغذائي: رصدنا زيادة في أسعار 500 منتج أساسي لدينا بنسبة تجاوزت 28% مقارنة ببعض الدول المجاورة @aalyaqoot@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LCyhip4l3T — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 13, 2023

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