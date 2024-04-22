الياقوت يلقي كلمة الإعلاميين العرب في المؤتمر السعودي الصيني اليوم بالرياض حول دور الإعلام في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية

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يلقي الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس إتحاد الإعلاميين العرب كلمة الإعلاميين العرب في المؤتمر السعودي الصيني للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي ينطلق اليوم في الرياض بتنظيم من المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة لدعم وتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات .

وأوضحت الدكتورة شيماء بهاء الدين، عضو المجلس الاستشاري للمجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه تم إختيار الدكتور جاسم الياقوت ممثلاً للإعلاميين العرب ليلقي كلمة حول حول دور الإعلام في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية أمام معالي الأستاذ لي شينجي، محافظ ولاية دونجوان الصينية، رئيس الوفد الصيني المشارك وممثلي الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وأكدت الدكتورة شيماء بهاء الدين أن الإعلام يعزز التواصل والتفاهم بين رجال الأعمال والمستثمرين في الصين والمملكة العربية السعودية. من خلال تقديم المعلومات والأخبار المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين، مما يتيح للمهتمين من الجانبين إمكانية الاطلاع على المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وهذا يسهم في تعزيز الثقة وتقوية الروابط التجارية بين الشركات والمستثمرين في الصين والمملكة العربية السعودية.