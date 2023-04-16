اليمن: نثمن جهود المملكة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام

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رحبت الجمهورية اليمنية بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية المتعلق بزيارة فريقها إلى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر.

وثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جهود المملكة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتداداً لمبادرتها المعلنة في مارس 2021.

وجدد البيان باسم الحكومة اليمنية تأكيدها دعم جهود المملكة، وكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام.

وأكدت وزارة الخارجية حرص الحكومة على إنهاء معاناة اليمنيين، والاستمرار في تعاملها الإيجابي مع كافة المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات المتفق عليها.