اليمن يطالب أمريكا والمجتمع الدولي باتخاذ موقف قوي ضد التهديدات الإرهابية الحوثية

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أطلع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر اتصال هاتفي، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، على تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على مينائي رضوم والضبة النفطيين اللذان استهدفتهما المليشيات الحوثية بالطيران المسير والصواريخ في محاولة لإرهاب الشركات النفطية ومنعها من دخول المينائين.

وأكد بن مبارك، أن هذه الأفعال الإرهابية تمثل استهدافاً مباشراً للشعب اليمني وللبنية التحتية وللمقدرات الاقتصادية، كما أنها تقوض كافة الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في اليمن أو تلك المتعلقة بمفاوضات تمديد الهدنة.

وحذر وزير الخارجية اليمني من التداعيات الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية على ضمان سلامة إمدادات ونقل الطاقة.

كما أكد بن مبارك، أن الحكومة اليمنية ستقوم بكل ما يلزم لضمان حماية وصون مقدرات الشعب اليمني ووقف العبث والعدوان الحوثي.

وطالب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم وقوي ضد التهديدات الإرهابية الحوثية وتحميل مرتكبيها المسؤولية، والعمل بما يضمن منع تكرار هذه الهجمات الإرهابية أو اتساع نطاقها بما قد يحمله ذلك من تهديد للأمن والسلم والدولي.