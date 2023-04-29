اليورو ينخفض بعد بيانات عن النمو والتضخم

المناطق_رويترز

انخفض اليورو، اليوم، بعد أن رسمت بيانات اقتصادية صورة متباينة عن النمو والتضخم في منطقة اليورو، ما يزيد الضبابية بشأن النسبة التي من المتوقع أن يرفع بها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.1 بالمئة في الربع الأول بما يقل عن توقعات في استطلاع لـ«رويترز» عند 0.2 بالمئة.

وشهد أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، ركوداً أو حققا نمواً بالكاد، بينما نما الاقتصادان الإسباني والإيطالي أكثر من المتوقع، وجاءت بيانات التضخم متباينة أيضاً.

وقال سايمون هارفي، رئيس وحدة تحليل العملات في مونكس أوروبا: «يتعرض اليورو لضغوط اليوم، إذ لم تصل بيانات التضخم الواردة من فرنسا وإسبانيا إلى حد تقديم الدليل المطلوب لإجبار البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل».

وانخفض اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0985 دولار، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في عام واحد، مدعوماً بالتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو لفترة وجيزة أمام الين إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 عند 149.50.

وكان قد ارتفع في أحدث التعاملات 1.2 بالمئة إلى 149.35 بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته للتيسير النقدي دون تغيير.

وانخفض الين 1.55 بالمئة إلى 136.11 مقابل الدولار، ليسجل أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس.