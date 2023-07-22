اليوم.. آخر موعد للتسجيل بـ”معسكر سدايا”

المناطق_متابعات

تغلق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم (السبت)، باب التسجيل بمعسكرها لحديثي التخرج في البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويبدأ المعسكر التأسيسي في 6 أغسطس المقبل بالرياض، حيث يركز على تعليم أساسيات المجال لحديثي التخرج من التخصصات التقنية، كتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي، والرؤية الحاسوبية واللغات الطبيعية والحوسبة السحابية.

وتضمنت شروط التسجيل والالتحاق، الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التقنية، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، ومعرفة جيـدة بلغات البرمجة، خصوصاً لغة بايثون.