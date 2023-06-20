اليوم.. أول أيام التويبع وظهور نجم الدبران

المناطق_متابعات

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء أول أيام التويبع حيث يظهر فيه نجم الدبران ومدته 13 يومًا وهو بين نجم الثريا والجوزاء.

نجم الدبران

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الدبران هو النجم الثاني من فصل الصيف، ومن علاماته أن فيه أطول نهار وأقصر ليل، مبينًا أنه ينتهي فيه قصر الليل ويتوقف 3 أيام ثم يأخذ في الزيادة.

وأضاف الحصيني أن فيه تشتد حرارة الجو وتجف الغدران، وفيه طباخ اللون وهو تحول لون ثمر النخل من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر بحسب لون الثمرة الأصلية.

انقلاب صيفي

وأشار إلى أن فيه يحدث الانقلاب الصيفي فلكيًا وينعدم فيه ظل الزوال، وتظهر فيه الأفاعي بشكل واضح لشدة الحر.

ونصح الحصيني المواطنين، بقراءة الأوراد الشرعية لتحصين أنفسهم وعائلاتهم.

كما توقع الحصيني انحسار الأمطار على جنوب غرب السعودية وجنوب الجزيرة العربية نواحي عُمان واليمن.