اليوم.. إغلاق باب التقديم للوظائف التعليمية

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ينتهي اليوم الأحد، موعد التقديم على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة التعليم لعدد 11.551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ.

وستتوقف المنصة الموحدة للتوظيف (جدارات) عن استقبال طلبات التوظيف اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم.

وتشمل الوظائف المعلن عنها عددًا من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

من هم المستهدفون بالإعلان الوظيفي التعليمي لعام 1445هـ؟

المستهدفون بالوظائف التعليمية حسب الأولويات التالية:

حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام، وغير التربوي الحاصل على دبلوم تربوي عن طريق الانتظام لا تقل مدته عن سنة ويكون الدبلوم من الجامعات السعودية المعتمدة أو الجامعات غير السعودية بشرط معادلة من وزارة التعليم.

وحملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام.

حملة مؤهل البكالوريوس عن طريق الانتساب أو التعليم عن بعد مع الدبلوم التربوي انتظام لا تقل مدته عن سنه.

وأن يكون الدبلوم من الجامعات السعودية المعتمدة أو الجامعات غير السعودية بشرط معادلته من وزارة التعليم.

آلية التقديم على الوظائف التعليمية

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» https://jadarat.sa/، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها.

وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين.

-تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

-تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.

-(المتقدم/ــة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقاً للمفاضلة.

إعلان أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية

وستقوم وزارة التعليم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية عبر موقعها الالكتروني. ويتم إجراء المقابلات في الإدارة التعليمية المرشح لها.

وقالت الوزارة إن الدعوة للمقابلة لا تعني الترشيح النهائي، الذي سيتم بعد اجراء المقابلة والمطابقة وإعلان أسماء المرشحين النهائيين.

وشددت على أنه على أنه لايمكن تأجيل المقابلات الشخصية عن الوقت المحدد لكل مرشح، وقالت إن عدم حضور المرشح في الوقت المحدد يعتبر عدول عن طلب الوظيفة.

ما المسوغات المطلوبة في المقابلات؟

-الهوية الوطنية.

-المؤهل الدراسي الذي تم الترشيح عليه.

-المعادلة للمؤهل إذا كان من خارج المملكة.

-السجل الاكاديمي.

-أي مؤهل زائد وموثق في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

وبينت الوزارة أنه عند انتهاء المقابلات الشخصية للمرشحين وتحديد الوظائف التي لم يتم شغلها، سيتم اعادة الترشيح على هذه الوظائف من قائمة المتقدمين على الإعلان، وفقًا لمعايير المفاضلة المعتمده بالإعلان، ومن ثم إعلان أسمائهم ودعوتهم للمطابقة والمقابلات الشخصية.

ما معايير المفاضلة للوظائف التعليمية؟

ستكون المفاضلـــة للوظائف المطروحـــة وفق معايير المفاضلة المعتمدة وهي كالتالي:

-المعـــدل التراكمي للمؤهـــل: (20 ) درجة للحد الأعلى فـــي المؤهـــل العلمي.

-اختبـــار الرخصـــة المهنية العـــام: (20) درجـــة للحـــد الأعلى في اختبـــار الرخصة العام.

-اختبـــار الرخصـــة المهنية التخصصي: (40) درجـــة للحـــد الأعلى في اختبـــار الرخصة التخصصي.

-أقدميـــة التخـــرج: (20 ) درجـــة للحد الأعلى لاقدمية التخرج، تحسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من قبل المتقـــدم للدرجة العلمية التي يتم المفاضلة من خلالها (درجتين عن كل سنة) بحد اقصى (10) ســـنوات.