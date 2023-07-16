اليوم..اختتام بطولة العالم للسنوكر في الرياض

المناطق_الرياض

تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، التي استضافها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالعاصمة الرياض على مدى 10 أيام، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة مثلوا 15 منتخبًا.

ويقام حفل الختام بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وأعضاء المنتخبات المشاركة، حيث سيُتَوَّجُ خلال الحفل أصحاب المراكز الأولى في منافسات الناشئين تحت 21 عامًا، والناشئات تحت 21 عامًا، وستقام المواجهات عند الساعة 12:00 ظهرًا حيث يلتقي في لقاء الناشئين اللاعب الويلزي ليم ديفيز، والألماني ليكسندر ويدو.