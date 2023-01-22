اليوم.. اقتران كوكبي الزهرة وزحل ورؤيتهما بالعين المجردة

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قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنها ترصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد والانتقال نحو بداية الليل كوكبي الزهرة وزحل بالقرب من بعضهما.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيفصل بين كوكبي الزهرة وزحل 0.4 درجة فقط في اقتران رائع مشاهد بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوب الغربي، مبيناً أن الاقتران يحدث عندما تظهر الكواكب قريبة من بعضها في السماء.

وأشار إلى أنه نظرًا للمسافة الظاهرية الصغيرة بين زحل الخافت والزهرة الساطع فيمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار أو التلسكوب، إضافة لذلك سيكون هلال القمر أسفل هذه الكواكب ببضع درجات.

وأبان أن كوكبي الزهرة وزحل يظهران في نفس البقعة من السماء وبالقرب من بعضها؛ لأنهما على نفس خط الرؤية من الأرض، ولكن في الحقيقة الزهرة يبعد مسافة 149 مليون ميل، في حين أن زحل على مسافة مليار ميل تقريبًا، مشيراً إلى أن رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب سيكون قرصه مضاء بنسبة 93 % بنور الشمس في الوقت الحالي.