اليوم.. “التعليم” تبدأ في تلقي طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

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تبدأ وزارة التعليم اليوم الأحد الموافق الأول من شهر “ذي القعدة” في تلقي طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت “التعليم” أنه سيتم تلقي طلبات الاعتراض حتى 5 ذي القعدة، كما سيتم اعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الخارجي يوم الأحد الموافق 8 ذي القعدة .

الجدير بالذكر أن “التعليم”، أعلنت يوم الخميس الماضي عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، حيث تم إعلان النتائج عبر نظام “نور”.

خطوات الاعتراض:

– ‏الدخول للحساب في نظام نور

– خدمات شؤون المعلمين

– الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

– متاح طلب اعتراض أسفل الاستعلام