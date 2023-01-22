اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

ويعقد المؤتمر تحت شعار: “نحو تجربة متميِّزة لخدمة ضيوف الرَّحمن ” بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخيَّة بالمدينة الجامعيَّة بالعابدية.

33 ورقة علمية

وصرح عميد معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِّ والعمرة بجامعة أمِّ القرى، الدكتور تركي بن سليمان العمرو بأنَّ الملتقى يشمل (7) جلسات علمية، يناقش فيها (33) متحدثًا عددًا من المحاور العلمية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات للملصقات العلمية.

وأضاف أن ذلك سيكون من خلال ثلاثة محاور رئيسة تناقش ثقافة تجربة الضيف وأهميَّتها في تحقيق رضا ضيوف الرَّحمن عن جودة الخدمات المقدمة لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، مع تطبيق أفضل الممارسات المحليَّة والعالميَّة في مفهوم تجربة الضيف وتطبيقاته في منظومة الحجّ والعمرة.