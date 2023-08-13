اليوم.. انطلاق منافسات النسخة الثانية من الدوري السعودي الرديف

ومن المقرر أن تحصل الأندية المشاركة في الدوري الرديف للموسم الجديد على مبلغ 5 ملايين ريال تمثل الدعم للمشاركة، إضافة إلى رفع عدد اللاعبين المسجلين بالفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا، حيث يقام الدوري بنظام الذهاب والإياب مرادفة لمباريات دوري روشن للمحترفين.