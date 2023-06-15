اليوم بدء إجازة المكلفين.. والأحد إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين

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تستعد إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لإعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444هـ، الأحد القادم، وسيستمر إعلان النتائج حتى الخميس. وحددت إدارات التعليم فترة الاعتراض على نتائج الحركة ثلاثة أيام من صدورها إلكترونياً عبر نظام «فارس» على أن تعتمد الحركة رسمياً بعد انتهاء فترة الاعتراض.

ويباشر جميع المنقولين في حركتي النقل الداخلي والخارجي العمل في مدارسهم مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.

من جهة أخرى، يتمتع المعلمون والمعلمات الذين كلفوا بالعمل في غير مدارسهم الأصلية خلال العام الدراسي الحالي، ببدء إجازتهم الصيفية لهذا العام اعتباراً من نهاية دوام اليوم (الخميس) في كافة الإدارات التعليمية.