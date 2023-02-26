اليوم.. بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

ومن المقرر انتظام نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في الاختبارات التي تقام على مدار أسبوع كامل.