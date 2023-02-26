اليوم.. بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

المناطق_الرياض
تبدأ اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، لجميع المراحل التعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ومن المقرر انتظام نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في الاختبارات التي تقام على مدار أسبوع كامل.
وأكدت وزارة التعليم، على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال الاختبارات يومياً والمتمثلة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.