اليوم.. بدء المرحلة الأولى من تنظيم توصيل الطلبات وقصره على السعوديين

المناطق_متابعات
يبدأ اليوم تطبيق المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين، وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة، واعتماد زي موحّد لهم، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقّق من هوية السائقين.
وكانت هيئة النقل قد كشفت اشتراطات وضوابط وتنظيمات جديدة لنشاط توصيل الطلبات لضبط وحوكمة القطاع.
كما يستهدف قرار قصر العمل على السعوديين، وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة، أيضاً رفع كفاءة عمل السائقين والخدمات المقدمة، فضلاً عن زيادة مستوى الأمان والموثوقية.
ويلزم القرار غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف، فقط تدريجياً خلال 14 شهراً، واستمرار عمل المواطنين في النشاط، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين بالنشاط، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقّق من الوجه للتحقق من هوية السائقين، وتحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدراجات النارية بالتنسيق مع المرور السعودي، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.