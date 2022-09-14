اليوم.. رصد ظاهرة نادرة في سماء المملكة والوطن العربي

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد ظاهرة سماوية نادرة، اليوم الأربعاء، في سماء المملكة والوطن العربي؛ حيث سيرصد القمر الأحدب المتناقص وهو يمر أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت.
وقال الحساب الرسمي لفلكية جدة عبر موقع «تويتر»: «الحدث يسمى الاحتجاب ويمكن رصد الظاهرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لكنه غير مشاهد بالعين المجردة».
وأوضحت فلكية جدة أوقات الاحتجاب في المملكة والتي جاءت كالآتي: «السعودية : عرعر (12:11 ص – 01:14 ص)، الجوف (12:07 ص – 01:09 ص)، القريات (12:05 ص – 01:04 ص)، تبوك (12:05 ص – 12:35 ص)، طريف (12:07 ص – 01:08 ص )، الوجه (12:01 ص – 01:01 ص )».
ويحدث الاحتجاب في عدد من الدول العربية وفق المواعيد التالية: «مصر : القاهرة (10:57 م – 11:45 م)، الإسكندرية (10:57 م – 11:44 م)، أسوان (10:55 م – 11:52 م )، العريش (11:01 م – 11:55 م )، أبوسمبل (10:53 م – 11:49 م) ، الغردقة (10:58 م – 11:55 م)»، و« فلسطين : القدس (12:03 ص – 12:49 ص)، الخليل (12:03 ص – 12:59 ص)، الناصرة (12:04 ص – 12:59 ص)، نابلس (12:03 ص – 12:59 ص)، غزة (12:02 ص – 12:57 ص)».