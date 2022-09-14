اليوم.. رصد ظاهرة نادرة في سماء المملكة والوطن العربي

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد ظاهرة سماوية نادرة، اليوم الأربعاء، في سماء المملكة والوطن العربي؛ حيث سيرصد القمر الأحدب المتناقص وهو يمر أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت.