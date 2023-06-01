اليوم.. زفاف ولي العهد الأردني والسعودية رجوة بحضور 1700 شخص

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تنطلق اليوم (الخميس) في العاصمة الأردنية عمان، مراسم زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف.

وكشفت مصادر مقربة من القصر الأردني، تفاصيل الزفاف الملكي، مبينة أن عقد القران سيعقد في قصر زهران العامر وسيحضره 140 ضيفاً، من العائلة المالكة الهاشمية، وعدد من زعماء ورؤساء والدول الصديقة.

وأضافت المصادر أنه عقب الانتهاء من عقد القران سيتوجه العروسان محاطين بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، بعد السير في عدد من شوارع العاصمة الأردنية عمان.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن في أغسطس من العام الماضي عن خطوبة ولي العهد الأمير والآنسة رجوة، متمنياً لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد “رجوة” بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور الملك عبدالله الثاني وولي عهده، والملكة رانيا.

يُشار إلى أن رجوة السيف وُلدت في الرياض في 28 إبريل 1994، وأتمت دراستها الثانوية في المملكة قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة لدراسة الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز”.