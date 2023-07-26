اليوم.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 27 يوليو، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.