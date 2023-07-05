اليوم.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

وأعلنت الإدارة في تغريدة على “تويتر”، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 6 يوليو، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.