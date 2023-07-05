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اليوم.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 5 يوليو 2023 - 9:12 صباحًا

المناطق_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلنت الإدارة في تغريدة على “تويتر”، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 6 يوليو، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 5 يوليو 2023 - 9:12 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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