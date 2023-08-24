اليوم.. فرصة لرؤية تضاريس القمر

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ترصد الجمعية الفلكية بجدة، (الخميس)، قمر شهر صفر في طور التربيع الأول بسماء العالم العربي، والتي تعتبر فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة: إن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، وسيبقى مُشاهداً إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ووصف فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب الصغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي؛ نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

يُذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سيتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.