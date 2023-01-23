اليوم.. فصل الخدمات عن العقارات المحيطة بمشروع مسجد قباء تمهيداً لإزالتها

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تنتهي اليوم (الإثنين)، مهلة هيئة تطوير المدينة المنورة لملاك العقارات الواقعة في توسعة مسجد قباء بالمرحلة الأولى، وذلك قبل البدء بفصل الخدمات عن العقارات تمهيدا لإزالتها.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، البدء في صرف تعويضات العقارات المنزوعة لصالح مشروع الملك سلمان الخاص بتوسعة مسجد قباء.

ودعت ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدد للمشروع إلى إخلاء عقاراتهم ومراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء الإجراءات، مع إحضار نسخة محدثة من صك الملكية، ومخالصة نهائية لخدمة الكهرباء والمياه.

يشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في أبريل العام الماضي، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، بهدف رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ.