اليوم وغدًا.. الضباب يوقف حركة الملاحة البحرية في الكويت

المناطق_متابعات

نبهت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن الطقس غير مستقر وشهد ضبابا كثيفا ومن المتوقع أن يستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم غد .

مرتفع جوي

وأفاد قسم تنبؤات الطيران بإدارة الأرصاد لوكالة الأنباء “كونا”، إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة وهدوء في سرعة الرياح ما يتسبب في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف أن مدى الرؤية الافقية انخفض الى ما دون 1000 متر، وانعدمت في بعض المناطق، ومن المتوقع معاودة تكون الضباب الكثيف ليلا اليوم ويستمر إلى صباح غد.

وأشارت الى أن الرؤية الأفقية تشهد تحسنا نسبيا اعتبارا من ليل بعد غد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى بين 7 و10 درجات مئوية والعظمى بين 17 و20 درجة.

وقف حركة الملاحة البحرية

ومن جهتها، أعلنت مؤسسة الموانئ توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحا إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها، لتعود وتعلن بعد ظهر اليوم استئناف الحركة.